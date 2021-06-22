البرتغال توافق على إحداث خط بحري جديد يربط بين”بورتيماو” وطنجة المتوسط

2021-06-22 / 7:23 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات البرتغالية وافقت على إحداث خط بحري جديد يربط ميناء بورتيماو البرتغالي بميناء طنجة المتوسط ، حيث سيبدأ العمل به نهاية يونيو الجاري، وذلك من أجل تأمين عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا الخط نهاية الشهر الجاري على أن يحدد سعر التذكرة في 4500 درهم لرحلتي الذهاب والإياب بالنسبة للأسر المكونة من أربعة أشخاص على متن سيارتهم.

وسيشكل هذا الخط البحري، بديلاً للموانئ الاسبانية بعد أن قرر المغرب استثناءها من عملية مرحبا لهذه للسنة بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية التي تسببت فيها مدريد عقب استقبالها لزعيم الجبهة الانفصالية، كما سيسمح هذا الخط للمغاربة بالسفر إلى أوروبا عن طريق البحر.

ويقع ميناء بورتيماو في جنوب البرتغال، بين طرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​، حيث تبلغ المسافة بين بورتيماو وطنجة 148 ميلاً بحرياً. وهو ما يمثل وقت عبور أقل من 9 ساعات ، مقابل 40 ساعة بين ميناءي طنجة المتوسط وسات.

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