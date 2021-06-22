مكسب جديد.. أمريكا تدعو المغرب لقمة برلين حول ليبيا وتتجاهل اسبانيا

2021-06-22 / 6:19 مساءً
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هبة بريس- الرباط

يبدو أن سعي رئيس الوزراء الاسباني،بيدرو سانشيز الى مخاطبة ود واشنطن بخصوص امكانية التأثير على الرباط لتجاوز خطايا مدريد وطي صفحة الازمة الدبلوماسية التي تسببت فيها، لم يعطي أكله، بل أتى عكس توقعات الحكومة الاسبانية.

فبالرغم من اللقاء الذي جرى بين سانشيز وبايدن في قمة الحلف الأطلسي “ناتو” ببروكسيل، والتأويلات التي أعقبته الا أن واشنطن كان لها راي آخر بعدم استدعاء اسبانيا الى القمة الدولية حول ليبيا في برلين التي ستُقام يومي 23 و 24 يونيو الجاري، وستعرف مشاركة المملكة المغربية بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة “اوك دياريو” وصفت الخبر بخيية أمل كبيرة لمدريد على اعتبار أن المغرب سيشارك في هذه القمة في ألمانيا إلى جانب المجلس الانتقالي الليبي وعدد من الدول المؤثرة في الملف الليبي، في حين تم تجاهل اسبانيا لاسباب لم تكشف عنها الجريدة.

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تعليق واحد

  1. اسبانيا ليست لها اية قيمة ديبلوماسية دولية…ولم يكن لها اي دور في الازمة الليبية…وعدم دعوتها مسالة جد عادية ..والعكس هو الصحيح.

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