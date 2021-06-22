هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس ـ وكالات

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بإقليم الدريوش.

أوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 40 كيلومترا بعرض ساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثالثة زوالا و54 دقيقة و32 ثانية الزوال (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.530 درجة شمالا وخط الطول 3.648 درجة غربا.

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