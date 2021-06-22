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حزب إسباني يدعو لعرقلة حصول المغرب على 1.5 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي

2021-06-22 / 4:53 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالب حزب “سيودادانوس” الإسباني (يمين الوسط) من حكومة “بيدرو سانشيز” منع حصول المغرب على 1.5 مليار أورو من المساعدات من الاتحاد الأوروبي.

ووجه الحزب سؤلا مكتوبا إلى الحكومة الإسبانية، يستفسرها فيها عن خططها لمنع حصول المغرب على آلية التمويل الأوروبية للجوار والشراكة، والتي سيستفيد بموجبها من حوالي 1.5 مليار أورو على مدى السنوات السبع المقبلة.

و تشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة على خلفية استقبال الأخيرة لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، بـ”هوية مزيفة”، وتدفق آلاف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة .
و استدعت الرباط سفيرتها لدى مدريد كريمة بنيعيش، للتشاور، بعد أن استدعتها الخارجية الإسبانية احتجاجًا على تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى مدينة سبتة.

;في بيان لها، أكدت وزارة الخارجية أن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة المغربية الاسبانية هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.”

وأوضحت الوزارة أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.

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‫4 تعليقات

  3. اصلا نحن كشعب لا نستفيد من المساعدات المادية التي تدخل لخزينة الدولة و توزع كغنائم حرب بين كل من يعتلي الكراسي و لا يبقى لنا إلا الضرائب .

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