كورونا المغرب
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3 وفيات و437 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-06-22 / 4:34 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و381 حالة شفاء، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألفا و134 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 514 آلاف و279 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9247 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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