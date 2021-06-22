المغرب عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

هبة بريس ـ و م ع

تم انتخاب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثلا برئيس اللجنة الاجتماعية، السيد هشام زوانات، عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وذكر بلاغ صحفي للاتحاد، أن الأصوات التي أدلى بها المندوبون الممثلون للمشغلين من القارات الخمس، يوم الأربعاء 16 يونيو الجاري، مكنت من انتخاب الأعضاء الممثلين لهم في مجلس الإدارة، الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية، لولاية 2021-2024.

وتم تنظيم هذه الانتخابات على هامش مؤتمر العمل الدولي الذي يعتبر بمثابة برلمان العمل الدولي. وجرى تأجيل هذا الحدث الذي كان من المقرر تنظيمه في يونيو 2020 إلى الفترة ما بين 7 و 19 يونيو 2021، بسبب جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مؤتمر العمل الدولي، الذي انعقد هذه السنة تحت رئاسة المغرب، جمع عبر المناظرة المرئية، ممثلي الحكومات والعمال وأرباب الأعمال من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، لمناقشة القضايا ذات الصلة بالشغل والجانب الاجتماعي بشكل عام، فضلا عن الإقلاع الذي يرتكز على رأس المال البشري بعد الجائحة بشكل خاص هذه السنة.

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