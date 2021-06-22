تارودانت : لشكر يستقطب أغلبية مستشاري جماعة سيدي بورجا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجح الاتحادي لشكر في استقطاب مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي بورجا بتارودانت بحزب الإتحاد الإشتراكي.

وكان أغلبية الاعضاء الملتحقين بحزب الوردة قد باشروا مشاورات مكثفة ، قبل أن يقرروا تقديم استقالاتهم من الاحزاب التي كانوا ينتمون إليها .

وقالت مصادرنا أن التحاق 13 مستشار جماعي بحزب الوردة، كان قد سبقه التحاق رئيس المجلس الجماعي لسيدي بورجا كريم القدوري الذي تأكد رسميا تزكيته وكيلا للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في الإنتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الجنوبية.

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