رئيس “مراسلون بلا حدود” يناشد الملك التدخل لصالح الراضي والريسوني
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رئيس “مراسلون بلا حدود” يناشد الملك التدخل لصالح الراضي والريسوني

2021-06-22 / 3:40 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

شهدت جلسة محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، حضور رئيس منظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار .

وقال “ديلوار” الذي يزور المغرب خصيصا لحضور محاكمة الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن المؤسسة الملكية وحدها اليوم قادرة على منع وقوع كارثة إنسانية بخصوص ملف سليمان الريسوني.

وأضاف “ديلوار” أن الراضي والريسوني يجب أن يستفيدا من محاكمة عادلة، داعيا إلى الكف عن استخدام القضايا الأخلاقية ضد الصحفيين.

وأشار مدير “مراسلون بلا حدود” الذي كان محاطا بعائلتي الريسوني والراضي، أن سليمان الريسوني يخوض إضرابا عن الطعام وصل إلى 78 يوما، ووحده الملك يمكنه التدخل بالنظر للطبيعة الاستثنائية لهذه الحالات.

يعرف ان “ديلوار” عقد أمس الاثنين لقاء مع مجموعة من الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، في خطوة قالت المنظمة إنها تتضامن من خلالها مع منظمات المجتمع المدني.

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