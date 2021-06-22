ريببكة .."أوطوسطوب" ليلا يكلف شابة حياتها
الصورة تعبيرية

خريببكة ..”أوطوسطوب” ليلا يكلف شابة حياتها

2021-06-22 / 2:16 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

علم ان النيابة العامة المختصة بخريبكة، اعطت الضوء لعناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة شابة عازبة تشير المعطيات الأولية انها تعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف شخص كان في طريقه لوادزم

وقالت مصادر الجريدة إن الضحية تنحدر من مدينة بوعرفة وقفت بجانب الطريق، مساء الأحد للإستفادة من عملية ” اوطوسطوب ” ليستجيب أحدهم وأقلها، لينفرد بها، لكنها رفضت وطلبت منه إيقاف السيارة إلا أن إصراره على الاختلاء بها دفعها إلى فتح الباب والانفلات منه، مما تسبب لها في إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمها، حيث هاله المشهد فلاذ بالفرار صوب وجهة مجهولة، تاركا إياها في حالة خطيرة.

ولم يتأخر حضور رجال الدرك لمركز الكفاف وسيارة الإسعاف، حيث تم نقل الضحية على عجل صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، لكن الموت أدركها وأسلمت روحها لبارئها.

وسلم سائق السيارة نفسه لعناصر الدرك، حيث أخطرت النيابة العامة المختصة بالموضوع، فكلفت المركز القضائي بخريبكة بالقضية، والتحقيق في ملابساتها وظروفها، بعد وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على الوكيل العام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. توقيف أربعينية متورطة باستغلال إبنها في محتوى إباحي

الناظور.. توقيف أربعينية متورطة باستغلال إبنها في محتوى إباحي

2021-06-21 / 2:13 مساءً
Photo of بعد مقتل طفلة بطريقة بشعة.. ساكنة درب السلطان تخرج للاحتجاج

بعد مقتل طفلة بطريقة بشعة.. ساكنة درب السلطان تخرج…

2021-06-21 / 10:46 صباحًا
Photo of شاب يضع حدا لحياته شنقا ضواحي الحسيمة

شاب يضع حدا لحياته شنقا ضواحي الحسيمة

2021-06-20 / 7:25 مساءً
Photo of العثور على جثة متشرد بمنطقة “مالاباطا” بطنجة

العثور على جثة متشرد بمنطقة “مالاباطا” بطنجة

2021-06-20 / 6:16 مساءً
Photo of الناظور.. توقيف أربعيني متورط في سرقة هواتف من متجر

الناظور.. توقيف أربعيني متورط في سرقة هواتف من متجر

2021-06-20 / 5:02 مساءً
Photo of أمن فاس يستعمل السلاح لتوقيف شخص هاجم المواطنين و الشرطة

أمن فاس يستعمل السلاح لتوقيف شخص هاجم المواطنين و…

2021-06-20 / 2:48 مساءً
Photo of أمن الناظور يشهر السلاح في حق “مقرقب” أحدث الرعب بالمدينة

أمن الناظور يشهر السلاح في حق “مقرقب” أحدث الرعب…

2021-06-19 / 11:20 مساءً
Photo of تازة.. آلة حصاد تقتل فلاحا بجماعة بورد

تازة.. آلة حصاد تقتل فلاحا بجماعة بورد

2021-06-19 / 11:05 مساءً
Photo of خمسينية تقضي نحبها بإقليم الجديدة جراء حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار

خمسينية تقضي نحبها بإقليم الجديدة جراء حادثة سير مقرونة…

2021-06-19 / 9:05 مساءً
Photo of عرض مستخدمات بعيادات طبية للسرقة بالعنف.. توقيف شخص بمراكش

عرض مستخدمات بعيادات طبية للسرقة بالعنف.. توقيف شخص بمراكش

2021-06-19 / 4:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق