خريببكة ..”أوطوسطوب” ليلا يكلف شابة حياتها

هبة بريس ـ الرباط

علم ان النيابة العامة المختصة بخريبكة، اعطت الضوء لعناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة شابة عازبة تشير المعطيات الأولية انها تعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف شخص كان في طريقه لوادزم

وقالت مصادر الجريدة إن الضحية تنحدر من مدينة بوعرفة وقفت بجانب الطريق، مساء الأحد للإستفادة من عملية ” اوطوسطوب ” ليستجيب أحدهم وأقلها، لينفرد بها، لكنها رفضت وطلبت منه إيقاف السيارة إلا أن إصراره على الاختلاء بها دفعها إلى فتح الباب والانفلات منه، مما تسبب لها في إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمها، حيث هاله المشهد فلاذ بالفرار صوب وجهة مجهولة، تاركا إياها في حالة خطيرة.

ولم يتأخر حضور رجال الدرك لمركز الكفاف وسيارة الإسعاف، حيث تم نقل الضحية على عجل صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، لكن الموت أدركها وأسلمت روحها لبارئها.

وسلم سائق السيارة نفسه لعناصر الدرك، حيث أخطرت النيابة العامة المختصة بالموضوع، فكلفت المركز القضائي بخريبكة بالقضية، والتحقيق في ملابساتها وظروفها، بعد وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على الوكيل العام.

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