تربية.. الإعلان عن نتائج حركتين انتقاليتين لسنة 2021

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، أنها نشرت بموقعها الرسمي www.men.gov.ma نتائج حركتين انتقاليتين لسنة 2021.

ويتعلق الأمر بنتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والحركة الانتقالية الخاصة بالمكلفين بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي لسنة 2021.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه على مستوى الحركة الانتقالية الخاصة بهؤلاء المستشارين، أسفرت النتائج عن استفادة 140 مشاركا موزعين حسب المهمة على مستشارين في التوجيه التربوي (56 مستفيدا من بين 219 مشاركا)، ومستشارين في التخطيط التربوي (84 مستفيدا من بين 159 مشاركا).

أما على صعيد الحركة الانتقالية الخاصة بالمكلفين بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي، فأسفرت النتائج عن استفادة 92 مشاركا موزعين حسب المهمة على المسيرين (80 مستفيدا من بين 174 مشاركا)، والمساعدين (12 مستفيدا من بين 23 مشاركا).

وتنهي الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر، أنها ستفتح ، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج ، باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع إلى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 04 يوليوز 2021 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

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