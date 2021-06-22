مراكن السيارات والشواطئ
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مطالب بحماية المواطنين من “الإبتزاز” بمراكن السيارات و الشواطئ

2021-06-22 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

عاد الحديث عن ابتزاز المواطنين سواء بمراكن السيارات أو عى الشواطئ للواجهة بعد تطرق رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إمام شقران، للموضوع مطالبا السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن

وقال شقران خلال جلسة لمجلس النواب ان ظاهرة احتلال الشواطئ من طرف بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع المظلات الشمسية والكراسي، وإلزام المصطافين بدفع أثمنة مرتفعة تتجدد كل سنة

وأكد النائب البرلماني، على أن هذه الظاهرة تتجدد باسستمرار مما يحرم المواطنين من قضاء أوقاتهم في أجواء هادئة، إضافة إلى ظاهرة ابتزاز حراس السيارات للسائقين مقابل ركن سياراتهم.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تشجيع السياحة الداخلية، لا توقر شروط بسيطة تصمن للمواطنين تمضية أوقاتهم بعيدا عما يعكر صفوهم، مشيرا إلى أن السلطات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إطار ما يخوله لها القانون.

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