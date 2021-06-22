القروري :اعتقال الريسوني احتياطيا لأزيد من سنة مس بحقوقه

هبة بريس ـ الرباط

سجلت بثينة القروري النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، إن تقرير النموذج التنموي خلص إلى أن تدهور الثقة في القضاء هو أحد معيقات التنمية .

وقال الأخيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أمس الاثنين ان أرقام الاعتقال الاحتياطي في المغرب مهولة، ومن شأنها المس بثقة المتقاضين في القضاء.

وأكدت القروي أن هناك وضعيات مست فيها هذه الحريات، مثل قضية الصحفي سليمان الريسوني، الذي سبق التطرق لوضعه الصحي داخل البرلمان، وخاصة أنه على أبواب 80 يوما من الإضراب عن الطعام، ولا يطالب إلا بحقه في محاكمة عادلة والمتابعة في إطار السراح، لاسيما أنه أمضى أكثر من سنة من الاعتقال الاحتياطي.

ولفتت إلى أن الاعتقال الاحتياطي تم سنه من قبل المشرع، على اعتبار أنه هو من يضع السياسة الجنائية كتدبير استثنائي، يكون ضروريا لكن في أجل محدود.

وشددت القروري على أن إصلاح منظومة العدالة كل لا يتجزأ، مسجلة تعثر وبطء هذا الإصلاح، فلحد الساعة لم تتم إحالة مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان، ولم يتم التفاعل مع العديد من المقترحات بشأنها.

وخاطبت القروي وزير العدل محمد بن عبد القادر بالقول ” أنتم تتحملون مسؤولية كبرى في عدم مصداقة البرلمان على مشروع القانون الجنائي، ورفضتم الحضور للجنة العدل والتشريع للمصادقة على التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب”.

الى ذلك قالت خلود المختاري، زوجة الصحافي المعتقل والمضرب عن الطعام منذ 75 يوما، سليمان الريسوني، امس الاثنين، أن زوجها نقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد يومي السبت والأحد، بتعليمات من المندوبية العامة للسجون بعد انهياره.

وأضافت المختاري في تدوينة لها أن نقل الريسوني إلى المستشفى جاء بعد انخفاض نسبة السكر والضغط في جسمه، وقد أحيل على قسم الإنعاش زوال اليوم ذاته، بحيث أجريت له تحاليل تفيد أن نسبة الكرياتينين بلغت 11، موضحة أن بلوغ النسبة إلى 12 يعني الفشل الكلوي، وضرورة اللجوء إلى تصفية الكلي.

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