عائدات السياحة: خسارة بقيمة 3 ر12 مليار درهم في نهاية أبريل

2021-06-22 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس- و م ع

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن عائدات السياحة سجلت تراجعا ب 3ر12 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وأفادت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية بأنه “في نهاية أبريل 2021 ، استمر منحى الانخفاض في عائدات السياحة، مسجلة تراجعا بنسبة 7ر65 في المائة أو 3ر12 مليار درهم ، بعد تراجع بنسبة 2ر18 في المائة قبل عام”.

وبالنسبة للسياح الوافدين، أوضح المصدر ذاته أن عددهم تراجع في نهاية الشهرين الأولين من سنة 2021 بنسبة 5ر81 في المائة (ناقص 9ر91 بالنسبة للسياح الأجانب و ناقص 4ر65 في المائة للمغاربة المقيمين بالخارج).

وبخصوص ليالي المبيت، فقد انخفضت في نهاية أبريل 2021 بنسبة 1ر78 في المائة (ناقص 3ر92 في المائة لغير المقيمين وناقص 8ر43 بالنسبة للمقيمين).

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