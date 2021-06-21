الأردن يحاكم رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن عسكرياً

2021-06-21 / 11:24 مساءً
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هبة بريس- وكالات

مثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، وأحد أفراد العائلة المالكة، الشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، أمام محكمة عسكرية الاثنين، “بتهمة التحريض على الفتنة وزعزعة استقرار النظام الملكي”.

واعتقلت الأجهزة الأمنية عوض الله والشريف حسن في أوائل أبريل الماضي، عندما وُضِع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب ما قيل إنه مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال أحد محاميهما إن الرجلين، عوض الله والشريف حسن، نفيا أمام المحكمة ما هو منسوب إليهما.

ولا يواجه الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، أي تهم.

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