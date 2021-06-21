طلبة وأطباء يقدمون يد المساعدة لدواوير نائية بإقليم فكيك

هبة بريس -الرباط

نظم نادي المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية لطلبة وخريجي المدرسة العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، و جمعية فضاء الأطر التي تضم مجموعة من الأطباء المتطوعين، قافلة تضامنية واجتماعية الى من دواوير تابوشنت وتالسينت إقليم فجيج .



وشهدت القافلة توزيع عدد من الألبسة والأغطية وقفف تحتوي على مواد غذائية مختلفة استفاد منها 297 عائلة ، إضافة الى مساعدات طبية عبارة عن فحوصات طبية مجانية استفاد منها أزيد من 300 شخص، مع توزيع أدوية و كتب و ألعاب على الأطفال مع ورشات ترفيهية وتشكيلية.



وعرفت منطقة “أمعفي” بجامعة أيت حكيم أيت إيزيد بإقليم الحوز، في 29 من شهر ماي الماضي، مبادرة إنسانية تضامنية أخرى، تمثلت في حفر بئر مع تجهيزه بالطاقة الشمسية، وجميع المستلزمات الضرورية لإستخراج المياه الجوفية لفائدة 6 دواوير تعاني الخصاص من المياه الصالحة للشرب ، تضم نحو 171 عائلة.

وتأتي هذه البادرة في إطار المبادرات الإجتماعية والإنسانية التي ينظمها نادي طلبة وخريجي المدرسة العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، وتكريما للخريج السابق للمدرسة “أشرف لكميري” الذي توفي متأثرا بمضاعفات كوفيد 19.

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