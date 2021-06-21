ترحيب الحكومة الاسبانية “بمقترحات الرباط”.. هل تناور مدريد بقضية الصحراء؟

2021-06-21 / 10:11 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

تحدثت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانشا غونزاليس لايا، مؤخرا عن الأزمة بين المغرب وإسبانيا، مجددة التأكيد على ثبات موقف بلادها من قضية الصحراء المغربية، الأمر الذي شكل تحولا لافتا في الموقف الاسباني في ظل أزمة دبلوماسية لازالت ترخي بظلالها على العلاقة بين مدريد والرباط.

الوزيرة قالت، ضمن تصريح صحافي، إنه في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية فإن “إسبانيا مستعدة للنظر في أي حل يطرحه المغرب على طاولة المفاوضات”، في إشارة واضحة للطرح المغربي الذي ينبني على منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

موقف وزارة الخارجية الاسبانية الجديد، يفتح المجال أمام عدد من التأويلات أولها عدم قدرة مدريد على المضي في استراتيجيتها الرامية الى حصار المغرب وإضعافه وبالتالي تليين موقفها بخصوص قضية الوحدة الترابية على أمل عودة العلاقات بين البلدين الى مسارها الطبيعي، ثانيا رغبة مدريد في تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بالعلاقة بين البلدين عن طريق المناورة بملف الصحراء المغربية.

وبالعودة الى تصريح وزيرة الخارجية الاسبانية الذي قالت فيه : “دخلنا في أزمة لم نكن نريدها على الإطلاق، ومن الواضح أننا نريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن. سنعمل حتى يتم خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقات الثنائية ” يمكن الجزم أن هامش المناورة بملف الصحراء لم يعد متاحا كما في السابق ماسيدفع مدريد إلى سلك طريق الاعتراف بمغربية الصحراء الذي من شأنه أن يعيد منسوب الثقة للعلاقة بين البلدين.

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‫4 تعليقات

  1. إسبانية لم ترحب بمقتراح المغرب ولكن تريد تقولب المغرب هدي هية خطا ديلهم بورقعة مكيحملوش المغرب ولن يرحبوا بيه ..كروغوا وسلام فعلى المغرب أن يضغط عليهم حتى يعترفوا بمغربية الصحراء رغم على انفهم

  2. الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نحن جنود مجندين للدفاع عن المغرب وعن أي شبر من المغرب، الويل للأنظمة الفاسدة العسكرية الفاشية الدكتاتورية، والويل للمرتزقة قطاع الطرق المرتزقة المدعومين من العجزة كابرانات فرنسا وتاجر الكوكايين المريض، نحن في صحراءنا وما على الأعداء إلا النباح وهدر أموال الشعب الجزائري على مرتزقة قطاع الطرق البوليخاريو. تحية وتقدير للقوات المسلحة الملكية المغربية بكل فئاتها حماة الوطن. وتحية وتقدير لقاءدها الهمام محمد السادس نصره الله.

  3. العاقل لا يلدغ من الجحر مرتين. فقبل الخوض في أي مسلسل لاعادة العلاقات مع هذه الدولة الماردة يجب التأني مع الحيطة والحظر. فاعادة العلاقات بدون الاعتراف بمغربية الصحراء واسترجاع جميع المدن والجزر المستعمرة من هذه الدولة ، يعتبر استسلام وخوف .

  4. يجب الان الضغط على الاسبان حتى يعترفون بمغربية الصحراء اذا ارادوا اعادة العلاقة الى ماكانت عليه سابقا وللتكفير عن خطا ادخال زعيم المرتزقة الى اسبانيا وتركه عنوة يفر من العدالة

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