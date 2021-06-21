توقيف مغاربة بينهم قاصرين مختبئين داخل شاحنة متوجهة لاسبانيا

هبة بريس- مكتب طنجة

أسفرت عملية تفتيش روتينية للحرس المدني الاسباني بسبتة المحتلة، عن ضبط ثمانية مهاجرين مغاربة بينهم أطفال قاصرين، كانوا مختبئين داخل ثلاثة شاحنات متوجهة الى التراب الاسباني بالجزيرة الخضراء.

وبحسب ماأفادت به صحيفة ” دياريو ايريا” فان عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الحرس المدني الاسباني مكنت من توقيف المهاجرين، والذين يرجح أنهم ولجوا الثغر المحتل خلال عملية الاقتحام التي نفذها عدد من “الحراكة” شهر ماي الماضي.

ولفت المصدر نفسه، إلى أن عدد كبير من المهاجرين يختبئ في حواجز الأمواج، قرب ميناء المدينة من أجل التسلل إلى العبارات المتوجة إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0