حرمان بعض طلبة الطب من المنحة تصل البرلمان

هبة بريس –إدريس بيكلم

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اليوم، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، حول حرمان عدد من طلبة كليات الطب من المنحة، بعدما تنصلت الحكومة من تنفيذ المرسوم رقم2.20.407 ، الذي بموجبه أقرت منحة لفائدة طلبة السنة السابعة، تخصص طب، وطلبة السنة السادسة، تخصص طب الأسنان و طلبة السنة الخامسة تخصص الصيدلة.

وجاء في سؤال الفريق النيابي لحزب الإتحاد الإشتراكي أنه : ” رغم أن المرسوم رقم 2.20.407 الصادر في 3 يوليوز 2020، حدد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية لطلبة الطب بمختلف المستويات وكذلك وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يقضي في المادة الأولى بتخصيص منح لمختلف السلالم تخصص الطب وطب الأسنان والصيدلة، لكن يسجل عدم إستفادة طلبة السنة السابعة، تخصص طب، وطلبة السنة السادسة، تخصص طب الأسنان والصيدلة، من دفعتي 2021/2020 من( منحتي)، التي تعتبر آلية مهمة لاستمرارهم في دراستهم العليا و بحثهم العلمي والأكاديمي، مما زاد من معاناتهم واستياءهم وأثر سلبا على مردوديتهم الدراسية”.

وطالب رئيس الفريق الإشتراكي، شقران أمام، من الوزير سعيد أمزازي، الكشف عن أسباب عدم صرف المنحة لهؤلاء الطلبة، و أهم الإجراءات اللازمة التي ستتخدها الوزارة لصرف المنحة لهؤلاء الطلبة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد وقعت محضر إتفاق مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب سنة 2019 يتضمن في محوره السابع الموافقة على تمتيع طلبة السنة السابعة طب عام وطلبة السنة السادسة تخصص طب الأسنان وطلبة السنة الخامسة تخصص صيدلة، من منحة السلك الثالث (دكتوراه)، ورغم إقرار الحكومة هذا الإتفاق في يونيو 2020 وصدوره في الجريدة الرسمية للملكة، إلا أن هذه الفئة من الطلبة تفاجأت بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح الطلبة الممنوحين لهذه السنة، ما خلف تذمرا واسعا في صفوفهم، بالنظر الى الحاجة الماسة لهؤلاء الطلبة للمنحة الجامعية ، لمسايرة جزء من متطلبات استكمال دراساتهم العليا في كليات الطب.

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