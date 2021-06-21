الهند تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس”كورونا”

2021-06-21 / 7:42 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، عن اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها اسم “دلتا بلس” (B.1.617.2.1).

وقال الدكتور “ت ب لاهان” رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، في حديث تلفزيوني: “وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري. بعد ذلك أرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك”.

وذكر المسؤول الهندي، أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين.

ولمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

وفي 5 أكتوبر 2020 تم اكتشاف سلالة B.1.617 في ولاية ماهاراشترا الهندية، ومؤخرا ظهرت هذه السلالة في العديد من البلدان.

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