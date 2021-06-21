زوجة الريسوني: سليمان نُقل إلى قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد بعد انهياره

2021-06-21 / 6:40 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت خلود المختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني ، أن زوجها نقل صوب “المستشفى المركزي ابن رشد يومي السبت والأحد، بتعليمات من المندوبية العامة للسجون بعد انهياره، وانخفاض نسبة السكر والضغط في جسمه، حيث أحيل على قسم الإنعاش زوال اليوم ذاته”.

وكشفت المختاري في تدوينة لها على حسابها يموقع فايسبوك أن سليمان ” أجريت له تحاليل تفيد أن نسبة الكرياتينين بلغت 11، ويفصله بين الفشل كلوي المحقق رقم واحد، أي أن 12 نسبة تؤدي بصاحبها إلى تصفية الكلي.”

وأضافت زوجة الصحافي الريسوني ، أن “سليمان، صرح لدفاعه، انه يدين أسلوب الاستفزاز والتحرش الذي خاطبه به نائب الوكيل العام عندما زاره، بحيث قال له: أنا من سطرت لك المتابعة في حالة اعتقال، ومقتنع بمتابعتك.. كأنه هو قاضي التحقيق، لا نيابة عامة.”

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