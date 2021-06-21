مع التراخي وعطلة الصيف.. وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية

2021-06-21 / 6:29 مساءً
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هبة بريس- الرباط

حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،الى خطورة عدم التقيد بالتدابير الوقائية الخاصة بكورونا، بالتزامن مع عكلة الصيف واثتراب عيد الأضحى في ظل تراخي ملحوظ تم تشجيله مؤخرا.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها، مجددا، عموم المواطنات والمواطنين، إلى “ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، واحترام التدابير الوقائية ضد (كوفيد-19) الموصى بها من طرف اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة، والسلطات الصحية ببلادنا والمتمثلة في ارتداء القناع (الكمامة) بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية”.

وسجلت أن من شأن ” التراخي الملحوظ الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة بخصوص التدابير الوقائية الخاصة ب”كوفيد-19″، والتمادي فيه، أن يؤدي إلى حدوث انتكاسة وبائية خصوصا مع العطلة الصيفية واستئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب، وكذا الرفع التدريجي لتدابير الحظر الليلي إلى جانب اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة، في بلاغها، أن “احترامنا جميعا للإجراءات الوقائية والحاجزية، يعد سلوكا مواطنا وتثمينا للمجهودات الجبارة المبذولة، وحفاظا على النتائج والمكتسبات المحققة”

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