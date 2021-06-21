الرباح: “جزء كبير من الطاقات المستقبلية توجد في المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عزيز الرباح وزير الطاقة و المعادن و البيئة أن جزءا كبيرا من الطاقات المستقبلية و التكنولوجيا الجديدة توجد في المغرب.

و أوضح عزيز الرباح في حفل إطلاق مخطط المغرب المعدني 2021-2030 بأن العالم يشهد تحولا كبيرا يتمثل في المعادن الإستراتيجية التي تشكل منعطفا كبيرا في الاقتصاد العالمي.

و أكد وزير الطاقة و المعادن و البيئة أن جزءا كبيرا مما تشهده الصناعات الحديثة، مثل الطاقات المستقبلية والتكنولوجيا الجديدة، يوجد في المغرب.

و شدد المسؤول الوزاري على أن المملكة المغربية تواكب باهتمام بالغ التحول الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال.

و أوضح الرباح أن المعادن التي يتوفر عليها المغرب ستكون فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية في عدد من المجالات، مثل صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات وغيرها.

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