العلمي يحث المغاربة على دعم اقتصاد بلدهم و استهلاك المنتوجات المحلية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دعا مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي كافة المواطنين المغاربة لدعم اقتصاد بلدهم و استهلاك المنتوجات المحلية الصنع.
حديث العلمي تزامن و تخليد المغرب لليوم الوطني للتاجر، حيث حث الوزير ذاته المغاربة على استهلاك منتوجات تصنع في المغرب لما لذلك من انعكاس إيجابي و مباشر على الاقتصاد الوطني.
ودعا مولاي حفيظ العلمي في كلمته بهاته المناسبة كافة المغاربة إلى استهلاك المنتوج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد أن السوق الوطنية أصبحت تتوفر اليوم على منتجات محلية متنوعة ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي قد احتفت اليوم بالتجار و مهنيي القطاع من خلال استقبال عدد من ممثليهم في حفل نظم بالمناسبة.
ما رأيك؟
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10 تعليقات
ممتاز
اننا باستعمال و استهلاك المواد المغربية سنساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.. هذه العبارة يجب ان تكون في جميع المواد المصنعة و المنتجة بالمغرب. كما على المحلات التجارية الكبرئ ان تخصص اروقة خاصة بالمتوجات الوطنية. على غرار اماكن المتوجات الصناعة التقليدية.
لماذا لا نبدأ بالمسلسلات المحلية بدل التركية التي اصحت هي سبب ارتفاع الضغط عند الرجال و سبب طلاق النساء، ونعم للانتاج الوطني، وحتى نستهلك اكثر عليكم بتحسين جودة الالبسة
واعوا الوزير الى تشجيع المنتجات ذات الجولة العالمية من منتوج Caballero راقي جدا
جيد جدا
اذا اردتم تشجيع استهلاك المنتوجات المحلية عليكم بمنافسة المنتوجات الاجنبية في الجودة والثمن.
عليكم بالجودة و اتمنة مناسبة و حماية المستهلك من جشع الشركات هكدا يشجع المواطن على الاقبال على المنتجات المحلية ليس باللسان
C est parfait. Il faut améliorer et soutenir la production marocaines à condition d avoir un contrôle stricte sur le système productif de A tot Z afin de gagner la confiance des marocains et les habituers à acheter les produits pures marocains sans hésitations ou peur car le contrôle et la qualité sont là et bien sûre l abaisse du prix. C a d un prix raisonnable. L honnêteté et lla conscience productifs c’ est la carte visite et c est la clé du consommateur. marocain
وماذا عن تكرير البترول الذي تخلى عنه المغرب منذ توقيف الإنتاج بشركة. سامير؟
المنتوجات المحلية اقل جودة، وارفع سعرا، مثال واضح على هذا:الادوية مرتفعة السعر جدا بالمغرب، مقارنة مع بلدان غير مصنعة لها.
ايوجد جشع واستغلال للمغاربة اكثر ،فيما يتعلق بصحتهم.
أتمنى أن السيد الوزير يحترم ما يقوله بحيث :
– لا يستخدم إلا السيار المصنعة في المغرب
– فرش بيته من الصانع الحرفي المغربي والمواد المغربية
– الأكل والشرب من المنتوجات المغربية فقط
– مواد البناء المستخدمة كلها من المغرب …
يجب على المغرب الرسمي أن يكون مثلا يقتدى به في استعمال كل ما هو مغربي عاش المغرب