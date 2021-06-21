العلمي يحث المغاربة على دعم اقتصاد بلدهم و استهلاك المنتوجات المحلية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي كافة المواطنين المغاربة لدعم اقتصاد بلدهم و استهلاك المنتوجات المحلية الصنع.

حديث العلمي تزامن و تخليد المغرب لليوم الوطني للتاجر، حيث حث الوزير ذاته المغاربة على استهلاك منتوجات تصنع في المغرب لما لذلك من انعكاس إيجابي و مباشر على الاقتصاد الوطني.

ودعا مولاي حفيظ العلمي في كلمته بهاته المناسبة كافة المغاربة إلى استهلاك المنتوج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد أن السوق الوطنية أصبحت تتوفر اليوم على منتجات محلية متنوعة ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي قد احتفت اليوم بالتجار و مهنيي القطاع من خلال استقبال عدد من ممثليهم في حفل نظم بالمناسبة.

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