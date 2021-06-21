بعد توقف دام سنوات.. المغرب يعيد تخليد اليوم الوطني للتاجر

2021-06-21 / 5:08 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خلد المغرب اليوم الوطني للتاجر و ذلك بعد توقف دام سنوات ، حيث عاد هذا اليوم الوطني للبروز من خلال الاحتفاء بمهنيي التجارة من طرف الوزارة الوصية.

و عاد المغرب لتخليد اليوم الوطني للتاجر بعد سنوات من التوقف عن هاته العادة السنوية، حيث يأتي الاحتفاء بالتجار هذا العام في ظل الدور الكبير الذي لعبه التجار طيلة جائحة كورونا.

و تزامنا مع اليوم الوطني للتاجر، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لقاءا حضره ممثلو الغرف المهنية والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

و تم هذا العام تخليد اليوم الوطني للتاجر بالمغرب تحت شعار “التغطية الصحية.. مكسب حقيقي للتاجر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 86 إصابة و ست وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 86 إصابة و ست وفيات…

2021-06-21 / 4:30 مساءً
Photo of حرمان بعض الطلبة من المنحة يعيد الإحتقان إلى كليات الطب

حرمان بعض الطلبة من المنحة يعيد الإحتقان إلى كليات…

2021-06-21 / 4:05 مساءً
Photo of احتجاجات أمام وزارة المصلي وجمعيات الإعاقة تهدد بالتصعيد

احتجاجات أمام وزارة المصلي وجمعيات الإعاقة تهدد بالتصعيد

2021-06-21 / 3:11 مساءً
Photo of المحامي “الهيني” يخوض اعتصاما بمحكمة الاستئناف بأكادير بسبب “المرأة الحديدية”

المحامي “الهيني” يخوض اعتصاما بمحكمة الاستئناف بأكادير بسبب “المرأة…

2021-06-21 / 2:50 مساءً
Photo of الأطباء يرفضون التعديلات القانونية المتعلقة بالمصحات والقطاع الخاص

الأطباء يرفضون التعديلات القانونية المتعلقة بالمصحات والقطاع الخاص

2021-06-21 / 2:05 مساءً
Photo of هيئة نقابية تحذر من خطر غياب أطباء التخدير على المرضى بأكادير

هيئة نقابية تحذر من خطر غياب أطباء التخدير على…

2021-06-21 / 12:25 مساءً
Photo of بالصور.. فوضى و اكتظاظ بمركز تلقيح وسط الدار البيضاء

بالصور.. فوضى و اكتظاظ بمركز تلقيح وسط الدار البيضاء

2021-06-21 / 12:18 مساءً
Photo of أكادير.. أزمة مياه الشرب تهدد ساكنة دوار أخسمو على أبواب الصيف

أكادير.. أزمة مياه الشرب تهدد ساكنة دوار أخسمو على…

2021-06-21 / 11:02 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. نزول قطرات مطرية بعدد من جهات المملكة

طقس الاثنين.. نزول قطرات مطرية بعدد من جهات المملكة

2021-06-21 / 9:59 صباحًا
Photo of جريدة هولندية تختار الملك محمد السادس شخصية الأسبوع

جريدة هولندية تختار الملك محمد السادس شخصية الأسبوع

2021-06-20 / 10:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق