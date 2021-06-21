بعد توقف دام سنوات.. المغرب يعيد تخليد اليوم الوطني للتاجر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خلد المغرب اليوم الوطني للتاجر و ذلك بعد توقف دام سنوات ، حيث عاد هذا اليوم الوطني للبروز من خلال الاحتفاء بمهنيي التجارة من طرف الوزارة الوصية.

و عاد المغرب لتخليد اليوم الوطني للتاجر بعد سنوات من التوقف عن هاته العادة السنوية، حيث يأتي الاحتفاء بالتجار هذا العام في ظل الدور الكبير الذي لعبه التجار طيلة جائحة كورونا.

و تزامنا مع اليوم الوطني للتاجر، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لقاءا حضره ممثلو الغرف المهنية والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

و تم هذا العام تخليد اليوم الوطني للتاجر بالمغرب تحت شعار “التغطية الصحية.. مكسب حقيقي للتاجر”.

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