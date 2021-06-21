خلال 24 ساعة.. تسجيل 86 إصابة و ست وفيات جديدة بكورونا

2021-06-21 / 4:30 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، عن تسجيل 86 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 526.733 حالة.

كما سجلت ست حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9244 حالة وفاة.

و سجلت 217 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 513.898 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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