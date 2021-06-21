أكاديمية درعة تافيلالت ترتقي للمرتبة الرابعة وطنيا في نتائج البكالوريا 2021

2021-06-21 / 4:23 مساءً
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هبة بريس – الرشيدية

تمكنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت من إحتلال المرتبة الرابعة وطنيا في نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا 2021، حيث سجلت 69,26 % في نسب النجاح، بزيادة 7,33 % عن نتائج بكالوريا 2020.

حيث تمكن أزيد من 13332 مترشحا ومترشحة (متمدرسين وأحرار) من النجاح في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2021؛ على أن يجتاز ما يفوق 8500 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية.

وحسب بلاغ للأكاديمية والذي توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه فقد تمكن 11287 من المتمدرسات و المتمدرسين من اجتياز اختبارات الدورة العادية لنيل شهادة البكالوريا دورة 2021 بنجاح.

وبلغ عدد الناجحين في القطب العلمي والتقني والمهني 5848 ناجحا بنسبة 63,59%، و 5439 في القطب الأدبي والتعليم الأصيل بنسبة 76,58% .

وحسب ذات البلاغ فقد بلغ عدد الناجحين الحاصلين على ميزة حسن جدا 454 مترشحا ومترشحة، في حين تمكن 1779 ناجحا من الحصول على ميزة حسن، و حصل 4086 على ميزة مستحسن.

كما أن أعلى معدل بالجهة هو 18,71 وسجل بمسلك علوم الحياة والأرض بالثانوية التأهيلية الإمام علي بمديرية ورززات.

وحققت المديرية الإقليمية زاكورة اعلى نسبة نجاح بجهة درعة تافيلالت بنسبة نجاح بلغت 74,09% متبوعة بمديرية ورززات بنسبة 72,45%، ومديرية تنغير بنسبة 69,63%، ومديرية الرشيدية بنسبة 66,32%، ثم مديرية ميدلت بنسبة 65,10%.

ونوهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت في ذات البلاغ بالمجهودات التي بذلت من طرف كافة نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة طيلة الموسم الدراسي بالدعم الكبير للسلطات الولائية والإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية والمصالح الخارجية وكافة الفاعلين والشركاء في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني تحصينا لمصداقية شهادة الباكالوريا الوطنية وصونا لحق تكافؤ الفرص، في ظرفية استثنائية طبعتها التدابير الوقائية المتخذة جراء تفشي فيروس كورونا.

ودعت الجميع إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح الدورة الاستدراكية التي ستجرى كما هو مقرر من 5 إلى 8 يوليوز 2021 متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

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