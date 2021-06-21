حرمان بعض الطلبة من المنحة يعيد الإحتقان إلى كليات الطب

هبة بريس –إدريس بيكلم

يشتكي طلبة كليات الطب في المغرب من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة التي كانت قد التزمت بها مع تنسيقيات طلبة كليات الطب بالمغرب، سنة 2019 بتوقيع محضر إتفاق بموجبه سيتم الزيادة في منح طلبة السنة السابعة طب عام وطلبة السنة السادسة في طب الأسنان وطلبة السنة الخامسة صيدلة، مع رفع سلم هذه المنحة بالنسبة لطلبة طب الأسنان والصيدلة، ما خلف حالة غضب وإحتقان لدى هذه الفئة.

ورغم مصادقة الحكومة على مرسوم رقم 2.20.407 القاضي بتحسين المنح الدراسية المخصصة لتحضير دكتوراه الطب والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة ومهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري ودبلوم مؤسسات التجارة والتسيير، وذلك بمنح السنوات الثلاثة الأولى منحة السلم الأول (الإجازة)، فيما ستخصص للسنتين الرابعة والخامسة منحة السلم الثاني (الماستر) وتخصص السنتين السادسة والسابعة منحة السلم الثالث (الدكتوراه)، ورغم صدورهذا المرسوم في الجريدة الرسمية تحت رقم 6901، ومرور سنة على صدوره وسنتين على توقيع محضر الإتفاق بين طلبة الطب والحكومة، فإن الطلبة المعنيين بهذا القرار لم يتوصلوا لغاية الآن بمنحهم كما ينص على ذلك الإتفاقوالمرسوم السالف الدكر.

وفي تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية، قالت جيهان الحدادي ممثلة هذه الفئة من طلبة الطب بالدار البيضاء، إن طلبة الطب أمهلوا الحكومة سنة كاملة للمصادقة وإقرار الإتفاق الذي وقعته معهم على إثر مقاطعة سنة 2019، وبالفعل تم إقرار الإتفاق من طرف الحكومة وصدوره في الجريدة الرسمية على شكل مرسوم، في يونيو 2020، وبعد سنة من صدوره إستغربت ذات المتحدثة من عدم ادراج اسمائهم ضمن لوائح الممنوحين.

مرسوم قانون يقضي بمنح ورفع سلم المنح لفائدة طلبة السنة السابعة طب عام والسنة السادسة طب الأسنان والسنة الخامسة صيدلة.

وأضافت الحدادي أن الطلبة المعنيين استفسروا إدارات الكليات التي يتابعون فيها دراساتهم وأخبرتهم بإرسال اسمائهم للوزارة، غير أن المسؤولين في مكتب المنح أخبروهم بعدم تلقيهم أي أمر بصرف المنح لهذه الفئة، مما يثير تساؤلات حول جدية حكومة العثماني في معالجة هذا الملف وتطبيق القانون الذي أقرته حسب قول المتحدثة.

وكشفت المتحدثة عن نية الطلبة المعنيين خوض أشكال نضالية تصعيدية وترافعية لحل مشكلهم، مؤكدة أن أوضاع هذه الفئة مزرية جراء عدم استفادتهم من حقهم القانوني في منحة منحتي، الهزيلة أصلا، مطالبة الحكومة بإنصافهم والوفاء بتعهداتها وتنفيذ مرسوم القانون الدي يخول لهم الاستفادة من المنحة.

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