المحامي “الهيني” يخوض اعتصاما بمحكمة الاستئناف بأكادير بسبب “المرأة الحديدية”

2021-06-21 / 2:50 مساءً
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ع اللطيف بركة _ هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن المحامي ” الهيني” قد دخل صباح الاثنين 21 يونيو في إعتصام بداخل محكمة الاستئناف بأكادير، بسبب رفض طلب قد تقدم به من أجل تمكينه من زيارة موكلته ” ح.ز” الملقبة بالمرأة الحديدية.

وتعد هذه الواقعة سابقة من نوعها، يدخل فيها محامي في اعتصام داخل المحكمة بعد عدم السماح له بزيارة موكلته بالمستشفى المحلي لانزكان، والذي ترقد فيه بعد تدهور حالتها الصحية بعد خوضها اضراب على الطعام تجاوز 75 يوم، وهي المعتقلة احتياطيا لأزيد من 15 شهر.

وكتب المحامي ” الهيني” تدوينة على صفحته الفايسبوكية ، يشير فيها دخوله في اعتصام بسبب عدم السماح له بزيارة موكلته، مشيرا في نفس التدوينة اخباره للنقيب الجهوي للمحامين بهيئة اكادير والعيون .

كما سبق لأبناء المعتقة ان نددوا بحرمان والدتهم المسنة من السراح المؤقت رغم أنها قدمت كل الضمانات المالية والقانونية والإلتزام بالحضورفي جلسات المحكمة،إلا أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكادير،لازالت تصر على عدم الإستجابة لمطالبها بما فيها تمتيعها بالسراح المؤقت لظروفها الصحية.

هذا وكانت آخرجلسة حضرتها المرآة الحديدية هي تلك المنعقدة، منتصف أبريل الماضي،حين سقطت مغمى عليها داخل قاعة الجلسة ليتم نقلها إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي الإسعاف.

وقد حدث هذا في الوقت سبق لأبنائها ودفاعها أن نبهوا المسؤولين القضائيين بأكَادير إلى تدهور حالتها الصحية بعد خوضها لإضراب عن الطعام داخل سجن أيت ملول،احتجاجا على حرمانها من محاكمة عادلة.

كما سبق لإبنيها “عادل لمزوق”و”ليلى لموزق”أن ناشدا المسؤولين القضائيين بأكادير في الموضوع،و راسلا عدة جهات مسؤولة بالرباط،مطالبين منها إيفاد لجن تقصي الحقائق في قضية والدتهما والتي تتابع بحسب تصريحات دفاعها في شروط غياب المحاكمة العادلة.

وكانت المرأة الحديدية المعتلقة احتياطيا بسجن أيت ملول لأزيد من 15 شهرا،قد توبعت بتهم ثقيلة من طرف مشغلها رجل الأعمال المعروف بسوس،وبعد عدم الإستجابة لكل طلباتها من تمكينها من حقوقها في المحاكمة العادلة دخلت منذ مدة في إضراب عن الطعام احتجاجا على طريقة المحاكمة التي تصفها،في تسجيل صوتي لها، بكونها كانت غير عادلة.

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