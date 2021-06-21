الناظور.. توقيف أربعينية متورطة باستغلال إبنها في محتوى إباحي

هبة بريس _ وجدة*

باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، في قضية تتعلق باستغلال طفل قاصر في تصوير ونشر مواد ذات محتوى إباحي.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، كانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر المشتبه فيها في وضعيات إباحية رفقة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات.

وأضاف البلاغ، أنه تم فتح بحث بشأنه مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفها، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

*الصورة من الأرشيف

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