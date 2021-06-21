الأطباء يرفضون التعديلات القانونية المتعلقة بالمصحات والقطاع الخاص

2021-06-21 / 2:05 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل الجدل في المغرب بخصوص التعديلات القانونية التي تروم وزارة الصحة إدخالها خاصة بالقطاع الخاص لتقنين و إعادة تحيين مجموعة من المساطر و الشروط و الإجراءات المتعلقة بالطب الخاص و المصحات.

و رفض عدد من أطباء القطاع الخاص و أطباء المصحات بعضا من بنود التعديلات الجديدة و التي اعتبروها تضر بمصالحهم و بالقطاع على حد سواء.

و تم تحديد اليوم الاثنين كآخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب و فتح المجال أمام القطاع الخاص.

و وضع الأطباء مقترحات تعديلات في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي كان المجلس الحكومي صادق عليه، والذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.

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‫2 تعليقات

  1. كل بند يخدم الوطن والمواطنين ويوقف تغول بعض المصحات والاطباء ، اهلا به نحن مع الصرامة حتى يعرف كل واحد منا مكانته وماذا عليه فعله ، الدول تقدمت بالصرامة وحس الضمير المهني واحترام المواطن ، امانحن فالبعض فقط يبدو لهم المريض كبوابة مالية لملاء الابناء وشراء الفيلات والتباهي بها وارفع السيارات والسفريات ….
    مع الصرامة

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