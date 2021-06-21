الأطباء يرفضون التعديلات القانونية المتعلقة بالمصحات والقطاع الخاص
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يتواصل الجدل في المغرب بخصوص التعديلات القانونية التي تروم وزارة الصحة إدخالها خاصة بالقطاع الخاص لتقنين و إعادة تحيين مجموعة من المساطر و الشروط و الإجراءات المتعلقة بالطب الخاص و المصحات.
و رفض عدد من أطباء القطاع الخاص و أطباء المصحات بعضا من بنود التعديلات الجديدة و التي اعتبروها تضر بمصالحهم و بالقطاع على حد سواء.
و تم تحديد اليوم الاثنين كآخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب و فتح المجال أمام القطاع الخاص.
و وضع الأطباء مقترحات تعديلات في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي كان المجلس الحكومي صادق عليه، والذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.
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2 تعليقات
كل بند يخدم الوطن والمواطنين ويوقف تغول بعض المصحات والاطباء ، اهلا به نحن مع الصرامة حتى يعرف كل واحد منا مكانته وماذا عليه فعله ، الدول تقدمت بالصرامة وحس الضمير المهني واحترام المواطن ، امانحن فالبعض فقط يبدو لهم المريض كبوابة مالية لملاء الابناء وشراء الفيلات والتباهي بها وارفع السيارات والسفريات ….
مع الصرامة
قانون في صالح المواطنين محفز للمنافسة ويحد من جشع المصحات وبعض الاطباء ويمكن من ايصال الخدمة إلى جميع ربوع الوطن