لأول مرة.. البرلمان يسقط حكومة السويد ويسحب صلاحيات رئيسها

هبة بريس ـ وكالات

في حدث وقع لأول مرة في تاريخها، سقطت الحكومة السويدية بعد أن قرر البرلمان حجب الثقة عنها و عن رئيسها وفق ما أعلنته وسائل إعلام سويدية.

و في التفاصيل ، أفادت ذات المصادر أن البرلمان السويدي حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، وذلك باقتراح من الأحزاب اليمينية المعارضة.

و صوتت أربعة أحزاب سويدية لصالح حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها ستيفان لوفين.

وبحسب المصادر نفسها، صوت 181 عضوا في البرلمان لصالح سحب الثقة، وعارض 109 أعضاء، فيما امتنع 51 عضوا عن التصويت.

وتعد هذه الخطوة حدثا تاريخيا، للمرة الأولى تسقط الحكومة بسحب الثقة من رئيس الوزراء، رغم أن السويد شهدت مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقا، لم ينجح أي منها.

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