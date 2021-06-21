المغرب يتوج بالبطولة العربية لألعاب القوى بحصيلة 31 ميدالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الإنجازات الرياضية المشرفة للأبطال المغاربة في عديد الأصناف الرياضية و هاته المرة من خلال ألعاب القوى بعد أن تمكن المنتخب المغربي ، ذكورا و إناثا، من تحقيق اللقب العربي.

و توج المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى في صنفي الذكور و كذلك الإناث بلقب الدورة الثانية و العشرون للبطولة العربية لألعاب القوى المؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

و تمكن الأبطال المغاربة من رفع اللقب العربي في الدورة التي أقيمت بتونس، من 16 إلى 20 يونيو، حيث كان رصيد منتخبنا المغربي في هاته البطولة31 ميدالية، 10 منها ذهبية.

وتقدم المنتخب الوطني المغربي، الذي فاز بما مجموعه 31 ميدالية، موزعة على 10 ذهبيات، و9 فضيات، و12 ميدالية نحاسية، على المنتخب التونسي الذي حل ثانيا ب16 ميدالية (7 ذهبيات، 7 فضيات و2 نحاسية)، في حين حلت الجزائر ثالثة ب21 ميدالية (6 ذهبيات، 7 فضيات، و8 نحاسية).

وعادت المرتبة الرابعة للبحرين ب11 ميدالية (6 ذهبيات، 3 فضيات و2 نحاسيتين)، متقدمة على مصر التي جاءت خامسة ب19 ميدالية (5 ذهبيات، 10 فضيات، و4 نحاسيات)، ثم العراق سادسا ب13 ميدالية (5 ذهبيات، 2 فضيتين، و6 نحاسيات).

و بهذا الإنجاز، تستمر ثورة الرياضة المغربية و ريادتها قاريا و عربيا و مغاربيا خاصة في ألعاب القوى و هو ما كرسته الأرقام المحققة لحدود الساعة و التي تظهر تفوق الرياضة المغربية مقارنة بما يتحقق لدى دول الجوار.

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