هيئة نقابية تحذر من خطر غياب أطباء التخدير على المرضى بأكادير

ع اللطيف بركة _ هبة بريس

انتقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة غياب أطباء التخدير عن المركب الجراحي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير في فترة إجراء عمليات الجراحة.

وأكد المكتب الاقليمي، في رسالة موجهة الى مدير المستشفى، تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، استمرار الظروف غير الملائمة لاشتغال مهنيي وتقنيي التخدير بجناح الجراحة، منتقدين غياب الحضور الفعلي لطبيب التخدير المسؤول عن العمليات الجراحية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وبالتالي تهديد المسار المهني للأطر الصحية.

وقالت رسالة المكتب النقابي: ” وتفاديا لأي منزلق لا تحمد عقباه وفي إطار حماية المرضى من أي خطر يمكن أن يلحقهم داخل المؤسسة الاستشفائية، بالاضافة إلى ضرورة التزام الإدارة بحماية الاطر الصحية من أي خطر يهدد مصيرهم المهني، نطالب بالتدخل لحماية تقنيي الانعاش والتخدير بمستشفى الحسن الثاني”.

و سبق للجريدة التطرق لقضية تجميع أطباء التخدير بمستشفى الحسن الثاني واستقدامهم من المستشفيات الاقليمية بالجهة، دون أن يكون لذلك أي تأثير مباشر على جودة الخدمات الاستشفائية المقدمة من طرف مستشفى الحسن الثاني باكادير.

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