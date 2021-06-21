يهم الجالية.. “لارام” تبرمج رحلات إضافية لعشر مدن جديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل شركة الخطوط الملكية المغربية برمجة مجموعة من الرحلات الإضافية الجديدة و الاسثتنائية التي تتزامن و المخطط الرامي لتسهيل عودة الجالية المغربية بتعليمات من عاهل البلاد.

فبعد تخفيض سعر التنقل على متن طائراتها، بادرت لارام لإضافة عدد من الخطوط و إحداث رحلات جديدة للاستجابة للطلب المتزايد و الكبير على تذاكر العودة لحضن الوطن.

و في هذا الصدد، نشرت الصفحة الرسمية للخطوط الملكية المغربية بموقع تويتر إعلانا أكدت فيه أنها برمجت رحلات إضافية لعشر مدن أوروبية.

و أوضحت لارام أنه أصبح متوفرا الآن عدد من الرحلات الإضافية من بولونيا وميلانو وبروكسل وباريس رويسي وفرانكفورت وأمستردام ومرسيليا وتولوز وبوردو وليون من 15 يوليوز إلى 21 يوليوز ورحلات العودة من 12 إلى 18 غشت 2021.

و نشرت ذات الصفحة تفاصيل كل الرحلات الجديدة و تاريخها المضبوطة و التي يمكن للراغبين في اقتناء تذاكرها الاطلاع على الموقع الرسمي للشركة او صفحتها بتويتر.

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