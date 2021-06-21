بسبب الضغط الكبير على الحجوزات.. “لارام” توضح بخصوص “رسالة الخطأ”

2021-06-21 / 11:14 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضغط كبير عاشه و ما يزال موقع شركة الخطوط الملكية المغربية الجوية بسبب الإقبال الكبير لمغاربة المهجر على حجز تذاكر العودة لوطنهم منذ صدور قرار الملك و تعليماته بتخفيض الأسعار لتسهيل عودة الجالية.

و في الوقت الذي كان الراغبون في اقتناء التذاكر يهمون بإنهاء الحجوزات “أونلاين” و دفع المبالغ المطلوبة، كانوا يفاجؤون برسالة يظهر فيها أن هناك “خطأ في المعطيات”.

و بالرغم من المحاولات المتكررة للزبناء و تأكدهم من صحة معطياتهم غير أن “رسالة الخطأ” تظل تظهر قبل إنهاء الحجز.

و في هذا الصدد، دخلت إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية على الخط لتوضيح هذا اللبس خاصة بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها موقع الشركة.

و نشرت “لارام” منشورا في صفحتها الرسمية بموقع تويتر جاء فيه: “نحيطكم علما بأن التسجيل عبر الإنترنت على موقعنا غير متاح حاليا، الرجاء تجاهل رسالة الخطأ التي تظهر لكم، نعمل الآن على حذف الصفحة”.

 

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