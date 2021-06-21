أكادير.. أزمة مياه الشرب تهدد ساكنة دوار أخسمو على أبواب الصيف

2021-06-21 / 11:02 صباحًا
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ع اللطيف بركة _ هبة بريس

بعد عدة لقاءات تشاورية مع ساكنة دوار أخسمو التابع لجماعة إمسوان عمالة أکادير إداوتنان تقدمت جمعية أبناء أخسمو للتنمية والتعاون بشكاية إلى والي جهة سوس ماسة تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، تتعلق باختلالات بات يعرفها تدبير قطاع المياه الصالحة للشرب بالمنطقة و سوء تدبير من طرف الجمعية المكلفة بتسيير العين المزودة للساكنة بهذه المادة الحيوية ، وهو ما جعلهم يعانون من انقطاعات متكررة و غير مبررة للماء الصالح للشرب ، بالإضافة إلى نقص ملحوظ في جودتها بسبب رداءة الشبكة و عدم صيانتها من طرف المسؤولين عن ذالك .

كما طالب المشتكون من الوالي وعامل اكادير اداوتنان و جميع المصالح المختصة بالتدخل من أجل إلزام الجمعية المكلفة بالانضباط للقوانين الجاري بها العمل و مراعاة الوضعية الاجتماعية الهشة للساكنة القروية فيما يتعلق بتحديد تسعيرة المياه التي فرضت عليهم والبالغة ثمانية دراهم للمتر المكعب الواحد و هو ضعف ما يدفعه سكان المدن بالنسبة لنفس الوحدة .

هذا وقد تطرقت الشكاية نفسها إلى ما اعتبره الساكنة استغلال بعض الأشخاص لمياه العين لأغراض فلاحية وبشكل غير قانوني عبر تزويد العين الوحيدة مصدر المياه بمضخات خاصة غير خاضعة للمراقبة بالعدادات.

و موازاة مع الرعاية السامية للعالم القروي ، ناشدت جمعية أبناء أخسموا للتنمية والتعاون ، الوالي وكافة المتدخلين في القطاع ، التدخل العاجل ، لإرجاع الأمور إلى مسارها القانوني حماية لمصالح الساكنة أولا ، والحفاظ على الثروة المائية للمنطقة من مختلف أشكال الاستنزاف، باعتبار ذالك أحد أهدافها وفق ما جاء في قانونها الأساسي.

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