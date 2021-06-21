بعد مقتل طفلة بطريقة بشعة.. ساكنة درب السلطان تخرج للاحتجاج

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الجريمة البشعة التي هزت سكون درب السلطان بالدار البيضاء ، خرج العشرات من ساكنة الأحياء القريبة من مكان الجريمة للتنديد بما وقع و المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه القيام بأفعال إجرامية.

و احتج عدد من سكان منطقة درب الكبير بدرب السلطان، في مدينة الدار البيضاء، و خاصة سكان حي العفو الذي شهد وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها طفلة في سنتها السادسة.

و تجدر الإشارة إلى أن الجريمة وقعت بعد أن أقدم أربعيني متشرد بطعن طفلة صغيرة بالقرب من مسكنها، قبل أن يتم اعتقاله و إيداعه تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص دوافع فعلته المشينة.

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