بعد مقتل طفلة بطريقة بشعة.. ساكنة درب السلطان تخرج للاحتجاج
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد الجريمة البشعة التي هزت سكون درب السلطان بالدار البيضاء ، خرج العشرات من ساكنة الأحياء القريبة من مكان الجريمة للتنديد بما وقع و المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه القيام بأفعال إجرامية.
و احتج عدد من سكان منطقة درب الكبير بدرب السلطان، في مدينة الدار البيضاء، و خاصة سكان حي العفو الذي شهد وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها طفلة في سنتها السادسة.
و تجدر الإشارة إلى أن الجريمة وقعت بعد أن أقدم أربعيني متشرد بطعن طفلة صغيرة بالقرب من مسكنها، قبل أن يتم اعتقاله و إيداعه تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص دوافع فعلته المشينة.
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تعليق واحد
الحل بالنسبة للمشردين يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها عبر توفير سكن خاص ومحروس وإما إلزام ذويهم بالعناية بهم مقابل تخفيض وسائل العلاج
وإما ان تلجأ الدولة الى القتل الرحيم رحمة بهم وبذويهم وبالمواطنين بناء على القاعدة الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر