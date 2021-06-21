بعد مقتل طفلة بطريقة بشعة.. ساكنة درب السلطان تخرج للاحتجاج

2021-06-21 / 10:46 صباحًا
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الجريمة البشعة التي هزت سكون درب السلطان بالدار البيضاء ، خرج العشرات من ساكنة الأحياء القريبة من مكان الجريمة للتنديد بما وقع و المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه القيام بأفعال إجرامية.

و احتج عدد من سكان منطقة درب الكبير بدرب السلطان، في مدينة الدار البيضاء، و خاصة سكان حي العفو الذي شهد وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها طفلة في سنتها السادسة.

و تجدر الإشارة إلى أن الجريمة وقعت بعد أن أقدم أربعيني متشرد بطعن طفلة صغيرة بالقرب من مسكنها، قبل أن يتم اعتقاله و إيداعه تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص دوافع فعلته المشينة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. توقيف أربعينية متورطة باستغلال إبنها في محتوى إباحي

الناظور.. توقيف أربعينية متورطة باستغلال إبنها في محتوى إباحي

2021-06-21 / 2:13 مساءً
Photo of شاب يضع حدا لحياته شنقا ضواحي الحسيمة

شاب يضع حدا لحياته شنقا ضواحي الحسيمة

2021-06-20 / 7:25 مساءً
Photo of العثور على جثة متشرد بمنطقة “مالاباطا” بطنجة

العثور على جثة متشرد بمنطقة “مالاباطا” بطنجة

2021-06-20 / 6:16 مساءً
Photo of الناظور.. توقيف أربعيني متورط في سرقة هواتف من متجر

الناظور.. توقيف أربعيني متورط في سرقة هواتف من متجر

2021-06-20 / 5:02 مساءً
Photo of أمن فاس يستعمل السلاح لتوقيف شخص هاجم المواطنين و الشرطة

أمن فاس يستعمل السلاح لتوقيف شخص هاجم المواطنين و…

2021-06-20 / 2:48 مساءً
Photo of أمن الناظور يشهر السلاح في حق “مقرقب” أحدث الرعب بالمدينة

أمن الناظور يشهر السلاح في حق “مقرقب” أحدث الرعب…

2021-06-19 / 11:20 مساءً
Photo of تازة.. آلة حصاد تقتل فلاحا بجماعة بورد

تازة.. آلة حصاد تقتل فلاحا بجماعة بورد

2021-06-19 / 11:05 مساءً
Photo of خمسينية تقضي نحبها بإقليم الجديدة جراء حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار

خمسينية تقضي نحبها بإقليم الجديدة جراء حادثة سير مقرونة…

2021-06-19 / 9:05 مساءً
Photo of عرض مستخدمات بعيادات طبية للسرقة بالعنف.. توقيف شخص بمراكش

عرض مستخدمات بعيادات طبية للسرقة بالعنف.. توقيف شخص بمراكش

2021-06-19 / 4:42 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف عشريني “حطّم” 8 سيارات بحي السالمية

أمن البيضاء يوقف عشريني “حطّم” 8 سيارات بحي السالمية

2021-06-19 / 3:18 مساءً

تعليق واحد

  1. الحل بالنسبة للمشردين يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها عبر توفير سكن خاص ومحروس وإما إلزام ذويهم بالعناية بهم مقابل تخفيض وسائل العلاج
    وإما ان تلجأ الدولة الى القتل الرحيم رحمة بهم وبذويهم وبالمواطنين بناء على القاعدة الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق