إسرائيل تقرر السماح لتجار غزة بتصدير منتجاتهم للخارج

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها قد قررت السماح لتجار و مزارعي قطاع غزة تصدير منتجاتهم للضفة الغربية و لبعض دول العالم.

و قررت إسرائيل السماح انطلاقا من اليوم الإثنين، بتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ودول في الخارج، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه بعد إجراء تقييم أمني للوضع تقرر اعتبارا من صباح الاثنين السماح بتصدير “محدود” للمنتجات الزراعية من القطاع للأسواق الفلسطينية بالضفة والخارج عن طريق معبر كرم أبو سالم.

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