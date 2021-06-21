بنك المغرب يضخ قرابة 77 مليار درهم بالسوق المالية

2021-06-21 / 10:28 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل بنك المغرب ضخ السيولة المالية باعتبار الدور المحوري و الاستراتيجي الذي يقوم به، حيث قام بضخ ما مجموعه 76,8 مليارات درهم.

هذا المبلغ الذي ضخه بنك المغرب و الذي قارب السبعة و سبعون مليار درهم كان منه 30,8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.

كما ضخ البنك المركزي، وفق مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، 16,9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

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