أكاديمية البيضاء سطات تسجل نتائج نوعية.. وبرشيد تتصدر نسبة النجاح

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات اليوم عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالاعلان مؤكدة على أن عدد المترشحات والمترشحين الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا_يونيو2021 بلغ 47918 مترشحا(ة)متمدرسا (ة)، وأنه تم تسجيل نسبة نجاح بلغت 65.32 % في صفوف المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية يونيو 2021. وقد ارتفعت هذه النسبة بـ 3 نقط مقارنة مع دورة 2020 وبـ 23 نقطة مقارنة مع دورة 2015.

وأضاف البلاغ، أن نسبة بلغت النجاح في صفوف الإناث 70.02 % من مجموع الناجحين، وقد تبوأت المديرية الإقليمية برشيد الصدارة، أذ احتلت الرتبة الأولى على صعيد الجهة، بحصولها على نسبة نجاح بلغت 79.82. %.

وتتميز هذه الدورة بتحسن ملحوظ في مؤشرات الجودة إذ حصل 54 % من المترشحين الناجحين على ميزة مستحسن فما فوق، كما تم تسجيل مترشحتين اثنتين ضمن العشر الأوائل على الصعيد الوطني.

وفيما يخص عدد الحاصلين على البكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية بالتعليم العمومي والخصوصي فقد بلغ 39654 ناجحا(ة)، بنسبة نجاح تصل إلى 65.54 %. أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة فقد وصل عدد الناجحين 7440 ناجحا(ة) بنسبة نجاح وصلت إلى 75.35%.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية التي اجتازها 16807 مترشحين فقد بلغ عدد الناجحين 13723 ناجحا بنسبة نجاح بلغت85.7 %.

أما بخصوص البكالوريا المهنية، فقد وصل عدد الناجحين في هذه الشعبة 824 ناجحا(ة) من بين 1700 ممن اجتازوا الامتحان بنسبة نجاح بلغت48.47%.

وبلغ عدد المترشحين الناجحين في وضعية إعاقة61 ناجحا من بين 99 مترشحا(ة) حضروا الامتحان، وقد حصل أحد المترشحين على معدل عام وصل إلى 16.22 من 20. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة استفادت من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح.

ووصل عدد المترشحين نزلاء المؤسسات السجنية الذين اجتازوا الامتحان بنجاح20 ناجحا(ة) من أصل 111 مترشحا(ة) حضر الامتحان.

وبلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار7826 ناجحا من بين 21201 ممن اجتازوا الامتحان، بنسبة بلغت 36.91 %مقابل 32.85 في الدورة نفسها سنة 2020، علما أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة سجلت نسبة بلغت 56 %.

ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 21713.مترشحة ومترشحا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 11228.

وستجري الدورة كما هو مقرر أيام 05 و06وو07 و08 يوليوز 2021، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز 2021.

والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات إذ تغتنم هذه اللحظة الرفيعة من الاستحقاق الوطني، للتقدم بتهنئتها الحارة للتلميذات والتلاميذ الناجحات والناجحين وأسرهم، وإزجاء الشكر والتقدير لأسرة التربية والتكوين من أساتذة، وأطر للمراقبة الإدارية والتربوية، وسلطات محلية وأمنية وصحية ومنتخبة، وأطر وزارة الشباب والرياضة، ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية المرئية والمسموعة والورقية والرقمية، ومختلف الشركاء والمتدخلين على انخراطهم وتعبئتهم من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة من الاستحقاق الوطني؛ فإنها بهذه المناسبة، تهيب بكافة المتدخلين، أن يستمروا في التعبئة والانخراط العاليين بالحرص نفسه، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية، معبرة عن متمنياتها بكامل النجاح والتوفيق للمستدركات والمستدركين.

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