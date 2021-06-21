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طقس الاثنين.. نزول قطرات مطرية بعدد من جهات المملكة

2021-06-21 / 9:59 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، نزول قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح بكل من منطقة طنجة والسواحل الأطلسية شمال آسفي.

وسيلاحظ انتشار سحب منخفضة خلال الليل بالسهول الأطلسية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسايس وشمال الأقاليم الجنوبية مصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات محلية، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

الرياح سيتهب معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

كما يرتقب هبوب بعض الزوابع الرملية بجنوب المنطقة الشرقية و بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بالمرتفعات، ما بين 19 و 25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 12 و 19 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 19 و 26 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 22 و 29 درجة بأودية ملوية، والسهول الأطلسية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و 34 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و 40 درجة بأقصى الجنوب و الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وعلى طول السواحل الأطلسية.

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