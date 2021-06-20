جريدة هولندية تختار الملك محمد السادس شخصية الأسبوع

2021-06-20 / 10:39 مساءً
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هبة بريس- الرباط

اختارت صحيفة “NRC” الهولندية، الملك محمد السادس شخصية الأسبوع بعد التعليمات التي أصدرها لصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، بتخفيض أثمان تذاكر السفر وتسهيل عملية عبورهم الى بلدهم الأم.

وقالت الصحيفة الهولندية أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لشركات الطيران لخفض الأسعار المرتفعة لتمكين ملايين المغاربة في جميع أنحاء العالم من زيارة بلدهم ورؤية عائلاتهم حيث وصفت الجريدة قرار الملك بالبطولي “.

وأضافت الصحيفة الهولندية أن قرار الملك وتعليماته ساهمت في خفض أثمان تذاكر الطيران من آلاف اليورو إلى 100 إلى 150 يورو. والنتيجة تسجيل طوابير طويلة أمام وكالات السفر و120.000 حجز خلال 24 ساعة في شركة الخطوط الملكية المغربية.

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