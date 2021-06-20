أمن أصيلة يطيح بمروج كوكايين

2021-06-20 / 10:27 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمفوضية امن اصيلة التابعة لولاية امن طنجة نهاية الاسبوع المنصرم من القاء القبض على احد المشتبه فيهم من اجل ترويج المخدرات القوية.

حيث اسفرت عملية ترصد ومراقبة امنية الى القاء القبض على المشتبه فيه في حالة تلبس بشارع الراشيدية بهذه المدينة وبحوزته مجموعة من لفافات *الهيروين* المعدة للترويج.

المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة من ذوي السوابق العدلية ، تم اخضاعه لتدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة قصد البحث معه حول الموضوع.

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