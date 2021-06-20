القنصلية العامة ب”الخزيرات” تتكفل بنقل عائلة “يونس” إلى أرض الوطن

2021-06-20 / 10:16 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

علمت “هبة بريس” من مصادرها المطلعة أن عائلة الشاب الذي قتل بالرصاص على يد جندي سابق في سلاح الجو الإسباني قد سافرت إلى أرض الوطن صبيحة اليوم الأحد على نفقة القنصلية العامة بالجزيرة الخضراء.

وتأتي هذه المبادرة التي قام بها القنصل العام “محمد رفاوي” بعدما لم تتمكن العائلة (الخالة، الزوجة،الإبن) من المغادرة يوم أمس السبت بسبب عدم توفرها على إختبار كورونا او ما يطلق عليه (PCR) ، إذ تم منع الثلاثة من الإركاب والتوجه جوا إلى مطار الدار البيضاء إنطلاقا من مالقا.

تأخر كان غير منتظر دفع بالعائلة إلى الإستعانة بالقنصلية العامة للجزيرة الخضراء والتي يقع مطار “مالقا” الدولي داخل دائرتها القنصلية، إذ كلفت إحدى الفاعلات الجمعويات ( إيمان العاقل) التي تقطن بنفس المدينة بمرافقة العائلة المكلومة وتقديم الدعم لها إلى حين المغادرة على متن رحلة جوية أخرى إنطلقت صباح اليوم الأحد.
ذات المصدر أكد أن القنصل العام “محمد رفاوي” كان يتابع عن كثب وضع العائلة بعدما تعذر عليها السفر لأسباب متعلقة باستكمال الشروط الصحية المعلن عليها بالنسبة للمسافرين إلى المغرب إنطلاقا من المطارات الأوروبية وغيرها.

ومع وصول العائلة صباح اليوم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تم نقلها إلى مدينة “بني ملال” مسقط رأس المرحوم “يونس” على متن سيارة تابعة لوزارة الخارجية، كما أكد المصدر أن زوجة الضحية الأسبانية الأصل تقدمت بطلب شفوي إلى السلطات المغربية من أجل تمتيعها وطفلها بالجنسية المغربية.

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تعليق واحد

  1. يجب على الدولة ان تتحرك بسرعة وانت تأوي هاته العائلة وانت تمتعهم بالجنسية المغربية في الحين وبدون دوران ، ونحو كذالك من الدولة والمسؤلين ان يجعلوا لها راتب شهري حتى تعيش في امن وامان . ويجب كذالك متابعة القاتل في المحاكم . وجزا الله من عمل خيرا .

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