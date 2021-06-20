ماء العينين: علينا أن نهنئ النقابات الفائزة بالانتخابات دون صفقات مشبوهة

2021-06-20 / 10:02 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت أمينة ماء العينين،القيادية في حزب العدالة والتنمية ،أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقدت صفة النقابة الأكثر تمثيلية بشكل مفاجئ بعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ، مما شكل صدمة غير منتظرة لمناضليها وقيادييها.

وأضافت ماء العينين في تدوينة على صفحتها بموقع “فايسبوك” قائلة :”أولا علينا أن نقر أننا انهزمنا في الانتخابات وأن نقبل بهذا الأمر وأن نقيمه ونحلله بدون مركب نقص وبقدرة على الثبات في هذه اللحظة الصعبة لتجاوزها.”

واسترسلت القيادية في “البيجيدي” بالقول :”علينا أن نهنئ النقابات التي تقدمت في النتائج دون “دوباج” ودون صفقات مشبوهة توظف نساء ورجال التعليم في “طبخة” لا يصلحون لها ولا تصلح لهم، ولا شك أنها نقابات موجودة وتضم مناضلين مهما اختلفنا معهم فعلينا أن نهنئهم بكل روح رياضية، وأن نتمنى أن يخدمو قضايا شغيلة القطاع بمصداقية والتزام.”

واعتبرت ماء العينين أن العمل السياسي والنقابي يتطلب النفس الطويل والأعصاب الحديدية والكثير من الثبات والقدرة على تحليل آليات الاستهداف الخارجي دون اغفال الاعتراف بالأخطاء الذاتية، كما أن التنظيمات تحتاج الى لحظات للفرز ومعرفة معادن الرجال والنساء من المناضلات والمناضلين.

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