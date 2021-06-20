كأس العرب بمصر.. أشبال الأطلس يهزمون طاجيكستان بحصة ثقيلة

هبة بريس- الرياضة

استهل أشبال الأطلس مشاركتهم في النسخة السابعة من كأس العرب للمنتخبات لأقل من 20 سنة التي تستضيفها مصر، بظهور قوي أداء ونتيجة، وحققوا فوزا عريضا على منتخب طاجيكستان، أحد ضيوف هذه البطولة، بستة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الأحد 20 يونيو 2021 عن المجموعة الثانية، على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

وافتتح التسجيل للمنتخب المغربي اللاعب عمر صادق في الدقيقة 18 وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف اللاعب محمد راديد الهدف الثاني لأشبال الأطلس في الدقيقة 48، وعاد ليضيف هدفه الثاني والثالث للأشبال في الدقيقة 59 بعد تمريرة مركزة من إلياس بوغافر. وبعد دقيقتين أضاف اللاعب بلال الخنوس الهدف الرابع من هجمة مرتدة وبعد تمريرة بينية مع محمد راديد.

وفي الدقيقة 84 أحرز حسن أكبوب الهدف الخامس للمنتخب المغربي قبل أن يكون مسك الختام هدف سادس حمل توقيع المتألق الياس بوغافر المحترف في صفوف نادي ايندهوفن الهولندي. وسجل الهدف الوحيد لمنتخب طاجيكستان اللاعب خوسرو تاهيروف في الدقيقة 66.

وعن نفس المجموعة يتقابل في وقت لاحق اليوم منتخبا الإمارات وجيبوتي. أما عن المجموعة الاولى، ففاز منتخب مصر البلد المضيف على النيجر 1-0.

وفي المباراة الثانية، يواجه المنتخب المغربي نظيره من جيبوتي يوم الأربعاء المقبل.

ويحضر المنتخب المغربي هذه البطولة بأمل تحقيق لقب ثالث، بعد تتويجه بطلا في نسختي 1989 بالعراق و2011 بالمغرب.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري 16 منتخبا، منها أربع منتخبات غير عربية هي السنغال حامل اللقب، والنيجر وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة إحدى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، واستضاف المغرب نسختها الاولى وكانت من نصيب العراق عام 1983 ، وبعد عامين استضافت الجزائر النسخة الثانية حقق خلالها المنتخب السعودي اللقب، بينما فاز المنتخب المغربي باللقب على التوالي في النسختين الثالثة التي أقيمت في العراق عام 1989، والرابعة سنة 2011 بالمغرب. واستضافت الأردن منافسات النسخة الخامسة عام 2012، وتوج منتخب تونس باللقب بينما توج السينغال بلقب آخر نسخة في السعودية.

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