مقتل 18 شخصا في هجمات نفذها مسلحون بالمكسيك

هبة بريس- وكالات

قتل 18 شخصا على الحدود المكسيكية، اليوم الأحد، بعد قيام مسلحين بتنفيذ عدة هجمات شمالي البلاد.

قوات الأمن في ولاية تاموليباس، قالت إن “مسحلين بسيارات مسرعة نفذوا الهجوم بعدة أحياء شمالي البلاد، في منطقة رينوسا”، حسب وكالة “رويترز”.

وفي البداية عثر على جثث 15 شخصا، ثم لاحقا تم العثور على 3 جثث أخرى.

وبسبب الهجوم الذي نفذته عصابات المخدرات، التي تسعى للسيطرة على مدينة رينوسا، انتشر الجيش والشرطة في الأنحاء.

وقامت قوات الأمن بمصادرة 3 شاحنات في المدينة الأكثر عنفا في المكسيك.

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