البروفيسور الابراهيمي : “أريد البقاء في المغرب الذي سطره الملك ضد كوفيد “

2021-06-20 / 8:58 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن المقاربة المغربية لتدبير أزمة كورونا كانت استباقية.

وأضاف الابراهيمي في تدوينة على صفحته الرسمية بنوقع “فايسبوك”، جوابا على سؤال “متى نعود إلى الحياة الطبيعية؟”، إنه “بصراحة جارحة، أنا لا أريد العودة لمغرب ما قبل الكوفيد، أريد أن أبقي في المغرب الذي سطره صاحب الجلالة في مواجهة الكوفيد، مغرب استباقي تشاركي متفاعل دوليا ويجرؤ”.

واسترسل مدير مختبر البيوتكنلوجيا :” هذا هو المغرب الذي أرنو إليه، مغرب مستلهم لكثير من العبر من الأزمة الصحية، مغرب مستلهم للمقاربة الإنسانية الملكية التي وضعت حياة المغربي في صلبها، من هواجس ومخاوف وأحلام وتضحيات وألم وفرح”.

وأشار البروفيسور في هذا السياق، إلى أن المقاربة التدبيرية المغربية ارتكزت على قراءة واقعية للوضعية وشعار ملكي واضح “مهما كانت الكلفة فحياة أي مغربي لا تقدر بثمن”، مردفا “نريد كجلالته مغربا استباقيا يؤمن بكفاءاته المحلية في تدبير الأزمات”.

وتابع، “اشترينا اللقاح في الصيف ولم يطوره أحد بعد، وإعداد خطة لحملة تلقيح وطنية في شهر نونبر ولم تصنع أية جرعة بعد في العالم”، و”قرار ملكي بمجانية اللقاح وتلقيحه شخصيا قبل أن يخوض المشككون في ثمنه ونجاعته، والأمر الذي لم ينتبه له الكثيرون ضمانة ملكية لاشتغال اللجان العلمية المحلية بكل استقلالية”.

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