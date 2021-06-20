أكاديمية الشمال..19,41 أعلى معدل على مستوى الجهة

هبة بريس- مكتب طنجة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2021، بلغ 20588 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت %68.22 مقابل %62.07 في نفس الدورة لعام 2020.

وأوضح بلاغ للاكاديمية أن الإناث تشكل %72.26 من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين ، كما بلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين 11916بنسبة %57.88.

كما بلغ أعلى معدل عام على مستوى هذه الجهة في هذه الدورة 19.41 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، وذلك بالمديرية الإقليمية طنجة أصيلة، في حين بلغ أعلى معدل في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا على مستوى هذه الجهة في التعليم العمومي 18.63 من 20 بمسلك العلوم الرياضية أ وذلك بالمديرية الإقليمية شفشاون.

وبلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية 63.96% من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعب. أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغت هذه النسبة %74.37 من مجموع الحاضرين.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغت نسبة النجاح 87.40% فيما بلغت بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية 60.78 % من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه المسالك.

وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، فقد بلغت نسبة النجاح في صفوفهم 50 %.

وبلغت نسبة النجاح لدى المترشحين الأحرار 37.21% مقابل 34.88% في نفس الدورة سنة 2020، وللإشارة فإن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة سجلت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 67.16 % وذلك مقارنة مع السنوات الماضية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 14037 مترشحة ومترشحا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 5370.

وستجرى اختبارات الامتحان الوطني لهذه الدورة كما هو مقرر أيام 5 و6 و 7 يوليوز 2021، وسيتم الاعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز 2021.

وإذ تشيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال التربية والتكوين والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وتحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية في ظرفية استثنائية طبعتها التدابير الوقائية المتخذة جراء تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، فإنها تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية والتي ستنظم وفق نفس الإجراءات الاحترازية.

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